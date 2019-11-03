筆電市場趨飽和 品牌廠擴大布局高階與AIot

筆電市場越趨飽和，品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 除了固守既有的電競、商用筆電市場，今年也各自將創作者品牌獨立，並擴大集團布局、AIoT 商機，華碩進軍電動車市場，宏碁則發展智慧城市。

由於轉型是未來企業持續存活的關鍵，隨著筆電市場越趨成熟，根據研調調查，今年筆電雖在有因應美中貿易戰而提前備貨與商務市場需求帶動，全年出貨可望達 1.55 億台、年增 1.6%，但整體市場仍趨成熟、全球局勢變化，明年出貨估剩 1.51 億台、年減 2.5%，可以發現各品牌廠除往更高階產品發展，積極擴大往 AIoT 發展的腳步。

華碩從 2 年前開始轉型，今年也成立 AICS (ASUS Intelligent Cloud Service) 部門，朝資料分析 (Data Analytics)、自然語言 (NLP)、視覺影像 (Vision) 及語音辨識 (Speech) 等 4 大方向布局。

華碩近年在 AIoT、雲端布局相當積極，除與科技部、廣達 (2382-TW)、台灣大 (3045-TW) 共組國家隊 A team 打造超級電腦台灣衫二號外，也推動台灣 AI 雲正式商轉，並與新加坡 Certis Group AI 簽署 MOU，將協助建置 AI 雲端服務系統，瞄準全球智慧保全市場商機。

華碩下一步也計畫進軍電動車市場，日前宣布將以 1000 萬美元 (約新台幣 3.05 億元) 取得三輪物流電動車廠蓋亞汽車 35% 股權，投資並跨入電動車市場。

宏碁同樣持續轉型，建立多重事業引擎，如瞄準資安的安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務公司、軟體代理商展碁國際、安圖斯科技等，旗下商用物聯網 (Business IoT) 解決方案的宏碁通信、宏碁智通，則致力智慧城市應用開發與建置，推出智慧綠色城市 (Green City) 解決方案，布局水資源應用、智慧路燈。

在智慧城市方面，宏碁智通與台南市政府建置智慧路邊停車計費系統，日前擴大啟用第二階段路段，從東區擴大建置至安平區，半年多來的實際營運，已省下數十萬張停車單紙張，提升效率也更環保。

雖然筆電市場越趨成熟，但各廠也持續往專業型、高階產品發展，主打品牌戰，華碩今年 9 月在柏林消費性電子展 (IFA) 正式宣布將 ProArt 創作者系列，獨立提升為子品牌，宏碁則搶先一步，今年 COMPUTEX 台北國際電腦展，就宣布成立 ConceptD 創作者品牌。