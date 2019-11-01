富邦人壽110張保單再降息 一張百萬元保單 保戶荷包縮水8500元

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽 11 月再度調降保單宣告利率，為本月目前唯一一家再降息的壽險公司，共計有 110 張保單受影響，其中，新台幣保單宣告利率已降到 2.15%，若與年初約 3% 時的高點相比，一張新台幣 100 萬元的躉繳利變型保單，增值回饋分享金已縮水 8500 元。

由於美國聯準會如預期降息，且 10 月美債殖利率走揚，大部分壽險公司都已提前反應，降足了宣告利率，因此 11 月只有富邦人壽保單宣布再降息。

這也是富邦人壽繼今年 4、6、7、9 月四度調降利變型保單宣告利率後，11 月再度調整宣告利率，新台幣利變保單降 0.06~0.15%，宣告利率降至 2.15%；美元保單則降 0.1~3.15%，宣告利率約 3.15%；人民幣則落在 3% 左右；澳幣保單降幅最大，從 3% 降至 2.7%。

其中，新台幣利變保單 11 月調整 64 張，美元保單調整 31 張，澳幣調整 13 張、人民幣調整 2 張。

以最大宗的新台幣和美元保單來看，宣告利率從今年年初的高點 3%，一路降到現在已 2.15%，一張新台幣 100 萬元的躉繳利變型保單，增值回饋分享金已縮水 8500 元；美元保單宣告利率也從 4% 降到 3.15%，保戶荷包都大舉縮水。