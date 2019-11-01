〈鴻海董座開講〉法說11/13登場 劉揚偉接董座後首張成績單揭曉 聚焦四重點

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (1) 日透露，預計將於 13 日召開法說並公布財報，這也是他接任董座後的首份成績單，可預期法說將吸引市場不少目光，法人表示，鴻海法說將著重在四大重點，包含鴻海第 3 季財報、劉揚偉接任後的近況、鴻海第 4 季及明年展望、還有印度與越南等地擴產新進度。

劉揚偉今日出席「IT×M 高峰論壇」，會後受訪時表示，目前還是得密切關注 12 月中美中關稅的情形，他也透露，目前預計將於 11 月 13 日召開法說會。

鴻海旗下子公司近期營運報喜，工業富聯第 3 季稅後純益來到人民幣 47.07 億元，季增 80.8%、年增 9.2%，每股純益人民幣 0.24 元，富智康更預告第 3 季可望轉虧為盈，加上今年新 iPhone 買氣回溫，都有助鴻海第 3 季獲利表現。

值得注意的是，鴻海第 3 季財報，是劉揚偉接任董座後的首個成績單，法人高度關注財報表現與細項，近期市場也傳，第 3 季獲利表現不俗，屆時可望見真章。

再者，劉揚偉接董座後，外界也好奇其帶領風格，及整合鴻海各大事業群的進度，還有對整體龐大組織的發展方向。

第三，外界多看好，5G 將帶動鴻海網通、雲端設備明後年出貨表現，尤其蘋果傳出明年將推出 5G 版本 iPhone，加上既有 iPhone 11 銷售頻傳捷報，鴻海明年展望也是重點。

最後，鴻海近期積極加碼投資印度與越南，在美中貿易戰下，代工廠持續分散風險，創辦人郭台銘也提過，美中貿易戰台灣將受惠，但不能只是在意小利，而要追逐黃金 20 年，鴻海集團作為台灣代工業領頭羊，擴產分散產能的進度，也將成重點。