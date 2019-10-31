〈譜瑞法說〉Q4營收估減4-13% 產品組合續優化 毛利率可維持高檔

時序控制 IC 廠譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (31) 日舉辦法說會，展望第 4 季，董事長趙捷表示，高速介面 IC 需求仍強勁，但時序控制 IC、觸控 IC 受淡季影響，拉貨力道趨緩，產品組合也將持續優化，毛利率可望維持上季高檔，預估營收達 8800-9700 萬美元，季減約 4-13%，年減 4-13%，毛利率 41-44%。

產品營收占比方面，譜瑞主力產品以時序控制 IC 為主、比重近 5 成，包括 eDP 1.3 及 1.4，今年在電競、高階面板 LTPS 的需求推升下，螢幕刷新率要求漸增，產品競爭力也隨之提高，預計今年 eDP 1.4 出貨量將超越 eDP 1.2。

高速介面 IC 方面，趙捷指出，PCIe Gen 4 先前已切入資料中心，本季開始發酵，至於 PCIe Gen 5 則因應客戶需求，將採用先進製程，並在明年初問世，看好高速傳輸需求可擴張的領域，除資料中心外，還包括 PC、筆電、車用等市場。

以應用面來看，趙捷表示，下半年筆電需求強勁，其中，華為拉貨力道自第 3 季開始轉強，動能將延續至本季；平板部分，出貨量第 3 季達最高峰，但高階需求動能仍在。

此外，英特爾 CPU 缺貨對譜瑞在筆電產品的客戶拉貨力道無顯著影響，主要還是對伺服器中的 PCIe 影響較多，但因超微積極布局伺服器平台，影響相對有限。

至於市場關心的 Mini LED 部分，趙捷認為，時序控制 IC 將應用在高階的 HDI 系統，但因其成本昂貴，市場仍需時間消化，因此較保守看待。