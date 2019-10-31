台股盤後—台積電創高拉回 指數同步翻黑 11400點曇花一現

台股今 (31) 日受惠美國降息符合預期，加上蘋果財報報喜，鴻海、大立光連袂走揚，盤中權值王台積電突破 300 元大關，推升指數一度攻上 11400 點關卡，再寫 29 年新高，不過，台積電尾盤拉回，多檔權值股也收斂漲幅，指數終場翻黑，下跌 21.57 點或 0.19%，收 11358.71 點，成交量 1529.34 億元。

蘋果公布最新財報表現優於預期，執行長庫克對年底聖誕節 iPhone 銷售看法樂觀，蘋概三王鴻海、大立光股價走揚，不過，台積電突破 300 元大關後拉回，拖累指數表現。

其餘大型權指股方面，IC 設計大廠聯發科法說會報喜，今日股價漲逾 3%，股價睽違 4 年重返 4 字頭，同族群的矽力 - KY 也漲近半根漲停，而伺服器代工大廠緯穎大漲近 7% 最為搶眼，母公司緯創也同步走揚，另外，PCB 的健鼎、華通也表現強勢。

弱勢族群方面，友達連 3 季虧損，今日下挫 3.7%、群創也跌 2.8%，另外，聯電昨日法說下修資本支出，今日也跌逾 2%、被動元件的國巨、華新科等也同步走弱。

網通股也是今日盤面弱勢族群，台林下跌逾 4%、兆赫、啟碁、明泰、鋐寶科技、神準、友訊等均下跌超過 2%，正文、台揚、中磊、建漢也同步走弱。

法人指出，資金在大型權指以及高價股輪動，支撐上市指數表現，但中小型股漲幅並未因此跟進，以近日台股走勢來看，櫃買指數均較加權指數提前反應，短線留意中小型股表現。