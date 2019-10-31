【日盛投顧】5日線不破 仍有持續創高可能

◆盤勢分析

1. 大盤自 08/06 低點 10,180 點上漲至 11,428 點共上漲 1,268 點，突破 2018 年高點 11,270 點，創 29 年新高。週四台股開平高走低震盪，最高點 11,428 點再創波段高，最低點 11,358 點守穩 5 日線（11,337 點）、10 日線（11,288 點）、月線（11,148 點）、季線（10,809 點）、半年線（10,735 點）及年線（10,453 點），終場指數下跌 21.57 點，跌幅 0.19%，收在 11,358.71 點，成交金額為 1,534.98 億元，大於 5 日均量（1,346 億元）及 20 日均量（1,323 億元）。三大法人合計買超 60.17 億元：外資買超 75.57 億元、投信買超 0.88 億元、自營商賣超 16.27 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 11,150 點附近，壓力為 11,500 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（85）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.57%，收在 144.23 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 142 點附近，壓力為 146 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（70）大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

半導體、蘋概、5G、PCB 為大盤創高關鍵

1. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森、3438 類比科、6138 茂達等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽、6667 信紘科、3131 弘塑將因台積電擴大資本支出而迎來商機。

2. 蘋概：蘋果財報優於預期，2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

3.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯，2368 金像電營運具轉機。

5. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、4123 晟德、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。

6. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1216 統一、1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建資產 2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2542 興富發、5512 力麒、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

7. 金融：基期相對偏低，族群指標包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。