安碁明年海外市場挹注 營收增幅將優產業平均估逾1成

宏碁 (2353-TW) 旗下安碁資訊 (6690-TW) 瞄準資安市場，展望第 4 季，董事長施宣輝表示，預期政府專案將延續第 3 季動能，且正值年底維運、標案投標，營運可望保持良好水準，預期明年在海外服務挹注下，表現將優於產業平均年增 1 成水準。

施宣輝表示，受政府標案挹注，9 月營收亮眼，隨著年底將進入政府年度維運、新標案投標，預期成長動能將延續至第 4 季，他也指出，資安為常態性需求，前期建置、後期維運較不受全球大環境變動影響，預期明年在開發海外市場後，營運將可優於產業平均年增 1 成。

施宣輝強調，安碁業務以政府專案為主，營收比重超過 7 成，其餘 3 成則來自銀行金融、製造業，中長期 5-10 年目標希望將比重調整為 5:5。

海外市場拓展方面，安碁總經理吳乙南表示，除布局台灣市場，也計畫前進東南亞市場，透過在地夥伴開發市場，安碁扮演輔導角色，與泰國合作夥伴建置相關設備已進入尾聲，預計 11 月底將對外宣布，明年服務正式上線後，就會開始貢獻營收。

施宣輝表示，安碁以台灣為發跡，海外拓展方面，將先借重集團品牌的知名度打入東南亞市場，除泰國外，印尼、馬來西亞都在積極洽談戰略合作，未來也將拓展到歐洲市場。