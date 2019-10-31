【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美官員透露，美中談判可能沒想像中順利；美商務部擬限縮電信業規則，防止華為進入美電信業供應鏈；美企財報優劣不一，美股漲多拉回， 30 日台股微幅開高後走低，上半場主流權值股熄火，生技股狹併購及子公司香港上市利多，逆勢大漲，配合買盤加碼汽車、油電及零組件股走強，尾盤市場王及股價王恢復人氣，激勵大盤撥雲見日，連三日收升，終場加權指數收在 11380.28 點，漲 46.41 點或 0.41%，成交額 1251.57 億元。 OTC 指數收在 145.06 點，漲 0.68 點或 0.47%，成交額 374.21 億元。

在外資信心滿滿支持台股下，30 日摩台指順利拉高結算，大盤日線終結連三黑，持續改寫 29 年新高，表現優於其他亞股，台幣也升破 30.5 心理關卡，逾 15 個月新高。籌碼方面，三大法人僅自營商賣超，其中外資豪氣連 13 日買超台股，累計十月買超 1180 億。雖然美中簽署臨時貿易協議存在不確定性，但在經濟及政治面壓力下，達成協議機率較高，另外在貿易戰風險未完全解除前，預期全球央行傾向貨幣寬鬆，資金行情可望持續延燒，台股有機會續創新高，選股方面，可留意 ETF 波段操作。

