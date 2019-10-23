Lyft創辦人：2021就能獲利 較華爾街預期早一年 一度樂漲9%

Lyft (LYFT-US) 週二收漲 6.5%，盤中漲幅一度達 9%，係因共同創辦人 Logan Green 和 John Zimmer 表示，公司在 2021 年之前就可以轉為獲利。

同業 Uber(UBER-US) 週二也因應該消息收漲 3.57%，但自稍早 7% 漲幅收斂。

Green 在《華爾街日報》Tech Live 會議上受訪時透露，Lyft 在 2021 年第四季之前，調整後的 EBITDA 就會達到獲利，這時程整整比分析師預期提早 1 年。

Zimmer 表示，「我們在銀行的資產超過 30 億美元，我們有明確的通往獲利之路，而且團隊正良好執行中。我們得與新一類投資者建立信任，在經歷 2 季表現優於預期之後，我們對未來幾季的表現感到興奮。」

由於投資者對虧損的科技公司猜忌越來越多，Uber 和 Lyft 目前較 IPO 時的股價 (分別為 45 美元和 72 美元) 大幅下跌，迫使 Lyft 和共享乘車的勁敵 Uber 戮力實現獲利。

Green 表示，這個市場「競爭激烈，但也越來越理性，乘車優惠慢慢減少。」

今年 3 月上市的 Lyft，當時背負虧損高達 9 億美元，且獲利途徑不明確，此後逐漸有收支趨於平衡的跡象浮現。Lyft 公布第二季獲利優於預期，且財務長 Brian Roberts 認為 Lyft 的虧損在 2018 年已觸頂。

分析師對 Lyft 的信心也逐漸升高，今年 8 月古根漢分析師預期該公司 2021 年就會實現獲利，而非先前估計的 2023 年，主因是漲價。