〈財報〉Beyond Meat創首季獲利 因股價浮動率大 盤後大跌10%

人造肉初創公司 Beyond Meat (BYND-US) 週一 (28 日) 於美股盤後公布 Q3 財報，業績搶眼，創造首次獲利季度，但由於看空投資人認為其認為其股價市場估值異常高，股價波動大，擔憂華爾街可能高估人造肉的潛在規模，導致盤後股價大跌 10%。

人造肉 Beyond Meat 股價 (圖片: GOOGLE)

週一 (28 日)Beyond Meat 上漲 4.6% 以每股 105.41 美元作收，而在盤後公布財報後，Beyond Meat 股價大跌 10.2% 至每股 94.66 美元。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後每股盈餘報 0.06 美元，年減 6%，合於市場預期

淨營收報 9200 萬美元，和去年同期 2630 萬美元相比，年增 250%，高出市場預期的 8200 萬美元

毛利潤為 3280 萬美元，占淨收入的 35.6%，而去年同期的毛利潤為 500 萬美元，占淨收入的 19.2%

淨收入報 410 萬美元，相較去年同期淨虧損 930 萬美元優

EBITDA 報 1100 萬美元，占淨收入 12%，相較去年同期虧損 570 萬美元優

公司財測與展望：

Beyond Meat 總裁兼首席執行長 Ethan Brown 說：「這一季度是公司相當重要的里程碑，我們第三季度的業績感到非常滿意，這反映了公司產品商機潛力大，且本季度實現了有史以來第一個季度淨收入獲利」。

他補充說道：「我們將繼續致力於擴大我們在國內外的商業規模，建立我們的品牌，將創新產品引入市場，並加強我們的基礎設施和內部能力，以推動公司未來增長」。

Beyond Meat 在過去兩個季度中兩次提高了全年財測展望，預計全年銷售額從 2.1 億美元提高至 2.4 億美元，再上修至目前的 2.7 億美元。2019 年度營收預測從 2.65 億美元上修至 2.75 議美元，對超越肉類（代號：BYND）產品的需求仍然很旺。

Beyond Meat 是市場上做空最多的股票之一。由於人造肉還是市場新星產品，投資人對其評價兩極化，多數投資人認為 Beyond Meat 估值飛得太快太高，因此看跌其股價。Beyond 的市值約為其 2020 年估計銷售額的 15 倍，過高的空頭利息可能會導致股價波動大。

Beyond Meat 自從 4 月 IPO 以來，股價已經漲逾 500%，5 月份的首次 IPO 價格為 25 美元之外，到了 7 月份該股便已衝至 234 美元。市場投資者看好人造肉產業含有數十億美元商機，華爾街估計再 10 年，人造肉的市值將從 150 億美元漲到 400 億美元不等。