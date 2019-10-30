【群益投顧】摩台結算順勢拉抬， 台股續創高

一、盤勢分析

昨天美股台積電 ADR 又再度改寫新高，外資熱錢持續升溫，尾盤因台積電與鴻海，搭檔傳產龍頭齊攻之下，摩台指順勢拉高做結算， 大盤又改寫 29 年新高 11380.28 點。台積電只差一步就站上 300 元，外資對台積電的熱愛表露無遺， 挑戰 300 元指日可待， 鴻海 (2317)、聯發科(2454) 等權值股同樣受到外資青睞，融券餘額也隨行情加溫，顯然多頭趨勢的慣性不易改變，投資人要及早適應萬一為常態，指數在高檔整理， 逢震盪或拉回仍可選股作多。

二、盤勢預估

法說會題材與低基期落後補漲股成為盤面上交投重心，近期法說會利多消息集中在蘋概股與半導體產業，軟板廠台郡 (6269) 今開法說會， 股價漲 8.35%，關注 LCP 天線軟板需求。聯發科(2454) 僅差一檔就到 400 元大關，外資連買 6 天， 5G 將有助於改善 ASP，屆時也會牽動 IC 設計族群的股價表態。

NBI 生技指數月漲幅 8%，台股生醫族群因低基期、籌碼乾淨，利多容易點火， 晟德 (4123) 轉投資東曜藥業 11/8 港股掛牌，火速攻上漲停，股價收復季線； 喬山 (1736) 以 18 億收購日本富士醫療器， 按摩椅營收占比可望快速增長， 股價明顯轉強， 個股表現， 訊聯 (1784)、旭富(4119)、中化生(1762) 、康友 - KY(6452) 等量增上漲 3％ 以上。展旺 (4167) 將於周四舉行法說會，外資很難得連續買超百張以上，格外引人注目。

選舉行情除了生技股以外， 可留意營建資產、離岸風電也是政策相關族群，永冠 - KY (1589) 受惠風電產業景氣明顯復甦，帶量突破整理區。台商回流助攻冠德 (2520)，挾豪宅、商用不動產雙利多，高檔整理 5 個月後，今早以長紅 K 棒突破前高。

砷化鎵族群輪到二線股有表現，華為 PA 晶片擬由三安集成代工， 環宇 - KY(4991) 直接受惠， 股價直攻漲停。IET-KY(4971) 業績受惠 5G 基礎建設驅動， 展開落後補漲。LED 指標股晶電 (2448)Mini LED 題材火熱， 子公司晶成半導體與環宇 - KY 緊密合作，今日股價也沾光漲逾 3%。

三、強勢股

電子：

台郡 (6269)、鈺太 (6679)、環宇 - KY(4991)、興能高 (6558)、精材 (3374)。

非電子：

晟德 (4123)、喬山 (1736)、展旺 (4167) 、永冠 - KY (1589) 、冠德 (2520)。

本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據