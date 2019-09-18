〈MOD推自選餐〉推3款自選餐 最高僅350元 MOD業務今年力拚虧轉盈

中華電 (2412-TW) 今 (18) 日宣布，MOD 將推出 3 款「自選餐」，包括自選 20、自選 50 及全選，價格最高為月付 350 元，董事長謝繼茂表示，目前 MOD 客戶數約有 210 萬戶，預估至明年底前將有 7 萬戶選擇新方案，而今年隨著用戶數成長，MOD 業務可望轉虧為盈。

謝繼茂表示，MOD 已發展 15 年，推出自選餐，是希望客戶除能選擇自己喜歡的頻道，也可自由更換頻道，滿足看多少、付多少的消費潮流，未來頻道服務還有很多創新空間，期盼可共創 MOD、頻道營運商、消費者 3 贏局面。

MOD 自選餐中，頻道涵蓋電影、戲劇、體育、新聞、綜合及兒少節目等，「自選 20」月付 200 元，可自由挑選 20 個頻道；「自選 50」月付 300 元，可挑選 50 個頻道；「全選」則是月付 350 元，可收看超過 190 個頻道，含免費收視頻道。

MOD 客戶數方面，謝繼茂表示，目前客戶數近 210 萬戶，站穩國內第一大影視平台，明年因有東京奧運，預期會再增加 20 萬戶數，2022 年登場的世足賽，訂戶數將飛躍式成長，MOD 業務預估最快今年全年就可轉虧為盈。

謝繼茂指出，將不干預現有用戶是否訂購「自選餐」，但預期推出後反應將會不錯，估明年底前將有逾 7 萬戶選擇新方案。

節目內容部分，謝繼茂指出，目前已投資「魂囚西門」，未來也將篩選節目題材，進一步投資，不會自製節目。