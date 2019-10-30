社宅包租代管升級2.0 租賃公會推租金水準區間表

內政部今 (30) 日宣布，社會住宅包租代管升級 2.0 版採雙軌模式，除擴及 12 縣市政府招募業者辦理 1.5 萬戶，更加入國家住宅及都市更新中心，透過租賃公會及業者推動 5000 戶。租賃公會表示，將分 3 階段打造更完善的租賃制度與環境，第 1 步是訂定租金水準區間表。

租賃住宅服務公會全國聯合會理事長鄭俊杰表示，為了強化租賃住宅市場資訊更加透明化，已邀集專家學者，依區域、樓層、採光及裝潢等條件，共同訂定租金水準區間表草案，草案送國家住宅及都更中心審核後，先從六都試行，最快明年初上路。

鄭俊杰指出，第 2 步是成立租金評議委員會，涵蓋產官學研，比照地價評議委員會辦理；第 3 步是希望可以每年固定發布租金指數，這將成為租賃市場上的創舉，期盼藉此把市場做大，服務更多房東及房客。

社宅包租代管 2.0 版採雙軌模式推行，合計要達到 2 萬戶目標，以滿足民眾租屋需求，落實居住正義。內政部長徐國勇強調，8 年 20 萬戶社會住宅有把握絕對可以做到。

內政部指出，「縣市版」除延續由地方政府招募業者辦理外，推動區域更擴及全台，截至 10 月底，已有基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、嘉市、台南、高雄及屏東等 12 個縣市政府加入，今年底前會陸續開辦。

「公會版」則由國家住宅及都市更新中心，透過 6 直轄市租賃公會及業者，推動 5000 戶社宅包租代管，結合中央、地方及租賃服務產業界力量，積極尋覓房東、房客參與，擴展社宅版圖。

內政部表示，社宅包租代管提供「3 稅有減免、3 費有補助、3 年有服務」的獎勵，包括租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免，每屋每年 1 萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助，以及提供房東、房客 3 年專業租屋管理服務。