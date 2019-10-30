肩扛家人債務又年輕罹癌

工程師靠 400 萬理賠金找回人生

為了幫家人還債，屬於高薪族的工程師黃昱仁幾乎沒有積蓄，幸好他在罹癌前做了理財規劃，不但獲得應有的保險理賠，更讓他對未來重燃希望。

撰文：李亞珊 攝影：張家禎

「罹患癌症不是太意外的事情，因為及早做了理財規劃，讓我免去負擔過多的醫療費。」談起做理財規劃的原因，黃昱仁將時間拉回到 2 年多前。由於家庭關係，那時候的他除了將收入放在定存、活存之外，還申購了銀行所發行的貨幣型基金，用最保守、不會損失本金的方式來做理財規劃。

與一般人一樣，只有最基本理財觀念的黃昱仁，其實還有個令他想做理財規劃的關鍵──父母積欠了龐大的債務。黃昱仁念大學後，不再向家裡伸手拿錢，而是自己賺取生活費和學費。進入社會工作之後，他每個月會拿出將近一半的收入幫父母還債，因此即使月收入高，卻還是存不到錢，於是決定向理財顧問尋求協助。

及早調整保單

罹癌獲理賠金 400 萬元

「當得知家裡的情況時很氣憤，卻又覺得無可奈何。」黃昱仁想起得知家中負債的心境，那時還是學生的他無能為力，直到畢業後開始工作，他便幫忙償還父母每個月將近 7 萬元的債務缺口。性格節儉的他，其實沒有多餘的花費，但光是房租、交通費、伙食費等基本生活開銷，再加上家裡的債務，就已經讓他吃不消，更不敢再多想其他目標。

但讓黃昱仁沒有想到的是，2 年前做理財規劃的決定，日後竟如及時雨般給予他莫大的協助。回想起這段往事，他說，今年初就醫後，確診罹癌並接受治療。

「雖然也是在預期中可能會發生的事，但我告訴自己千萬不能慌張。」黃昱仁說，自己和家人的關係較不緊密，即使有事情還是會相互幫忙，但原本家裡就還有債務要清償，他擔心自己生病會讓家人更心煩，就一直裝做若無其事。也因為如此，他很慶幸自己在罹患癌症前做了理財規劃。

理財要先理心

釐清目標後不再徬徨

當初諮詢時，理財顧問提到一般年輕人都會忽略重大疾（傷）病這類險種，也和他說，保險是為了防範未知的風險，建議他重新調整保單，因此，罹癌後他獲得至少 400 萬元的理賠金，大大減輕了癌症治療費用的負擔。

談到做理財規劃對他的影響，黃昱仁說，顧問不只給予保險配置的建議，也和他討論獲得理賠金要如何妥善地利用，除了給予專業且全面的理財建議，顧問更扮演了陪伴者的角色，許多不會和家人聊的心事，都能和顧問傾訴，也因此讓他得到更多的能量，有信心去面對未來。

談到其他的夢想，黃昱仁說，學生時期嘗試過創業，因此原先有想過日後要繼續走這條路，但人算不如天算，家裡的處境和自己的健康狀態，都讓他反思到活在當下的意義，他認為，現在的他除了要把身體調養好，更要充實自己的心靈。

「或許因為是理工出身，當遇到事情時比起先消沉，我會思考如何能解決問題。」黃昱仁說，與顧問多次的諮詢後，他明白要趁年輕時，多為自己的將來做打算，因此和家人商討幫忙還債的停損點，不但要兼顧到他的日後生活，也能繼續替家人盡一份心力。

透過理財規劃，黃昱仁的人生變得更有次序，不再徬徨無助，而是看得見未來，逐步走向灑滿陽光的明亮道路。

來源：《Money 錢》 2019 年 11 月

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