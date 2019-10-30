台股盤中－權值三王熄火聯發科帶頭撐盤 指數平盤糾結守住5日線

美股小跌影響，台股今 (30) 日權值三王走勢也熄火，指數開盤小漲 3 點後翻黑走跌，盤中靠聯發科與櫃買指數撐盤，其中聯發科股價一度攻上 397 元，站上波段新高，支撐大盤指數守住 5 日均線，但市場仍觀望，成交量預估約 1200 億元。

美股四大指數在聯準利率會議決策出爐前表現平淡，儘管外資今天持續匯入推升新台幣持續升值，但股匯表現脫鉤，台積電受摩台指結算，股價表現受壓抑，大盤指數開盤後小漲隨即走跌，改由其他類股接棒，包括 PCB、半導體週邊與生技等類股在買盤敲進下，帶動個股走揚。

半導體龍頭台積電今天股價小跌拉回整理，盤中下跌 1.5 元，但仍守住 5 日短期均線，半導體族群中立積挾營收利多，盤中大漲逾 5%，宏捷科股價也跟進翻紅，其他像是虹冠電、強茂等在買盤挹注下帶動，股價逆勢揚升。

PCB 族群中受惠於旺季效應成為今天資金追逐標的，但個股表現各異，包括金像電、華通、瀚宇博、欣興、華通、健鼎股價同步翻紅，金像電盤中大漲逾 4%，股價站回 15 元關卡，華通也重回月線之上，楠梓電與燿華則因買盤縮手觀望，股價持續走跌。

生技族群也是今日盤中亮點，上市指數中包括寶齡富錦、中化生、旭富與台耀盤中大漲逾 4%；櫃買指數晟德盤中攻漲停，美時、大學光與南光等也有 4% 以上漲幅。

法人認為，外資目前態度雖仍偏多，但因指數攻高導致市場態度謹慎，追價意願轉弱，值得注意的是，市場傳美中恐難在下月簽署局部貿易協議，加上聯準會明日宣布降息機率高，後續要留意美股動態，台股可鎖定低基期、基本面佳個股布局。