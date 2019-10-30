【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美股 28 日四大指數齊漲，其中標普 500 刷新歷史新高，股市表現強勁主要受到多數公司財報亮眼、聯準會可望降息、美中貿易趨緩及轉單效益持續顯現，資金行情帶動 29 日台股上漲，晶圓代工龍頭股價創新高，權值股穩定表態，蘋概股、5G 概念股更積極扮演多頭角色，指數續創 29 年半新高，盤中一度衝上 11373 點。因中小型股獲利了結賣壓出籠，櫃買指數率先紅翻黑，加權指數在午盤前也跟進一度小跌。不過，中小型個股買氣活絡，多方趨勢仍未改變，資金行情可望持續。終場加權指數收在 11333.87 點，漲 18.85 點或 0.17%，成交額 1467.44 億元。 OTC 指數收在 144.38 點，跌 0.94 點或 0.65%，成交額 506.5 億元。

整體而言，在美中貿易談判順利下，可望提前簽署協議，本周為 Apple 及美股重量級財報周，有機會傳出佳音。週三為摩台結算日，在外資持續敲進權值股下，繼續拉高做結算的可能性不小。受全球股市上漲，台股也不例外，在外資持續買超下，台股除類股輪動外，有機會變成個股輪漲。在市場資金寬鬆，有利拉升台股行情，呈現多頭格局。建議近期可留意 TWS 相關、資產概念股及矽晶圓等族群。

