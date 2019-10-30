台股盤後－台積電、PCB領軍 黑翻紅上漲收11380點 再寫29年來新高

台股今 (30) 日在台積電一路向上，終場收最高價 299.5 元，加上 PCB、IC 設計族群接棒上攻，終場指數翻紅上漲 46.41 點或 0.41%，收 11380.28 點，再寫 29 年來新高，不過，今日成交量僅 1231.04 億元，較昨日逾 1400 億元略減，多頭追價意願仍略微保守。

蘋果預計明日公告財報，今日蘋概三王中，台積電尾盤勁揚，終場上漲 1 元或 0.35%，收在 299.5 元歷史新高價，距離 300 元只差臨門一腳，大立光也同步收紅，不過，昨日盤中完成填息的鴻海，今日股價漲多拉回整理，終場小跌作收。

台積電走揚，也帶動相關概念股奮起，設備股弘塑、信紘科雙雙亮燈漲停，昨日跌深的家登也反彈大漲逾 7%，精材、聖輝、致茂、創意等個股，也是全面收紅。

族群股方面，軟板廠台郡今日下午召開法說，法說前行情提前啟動，大漲 8%，同時帶動 PCB 族群走揚，瀚宇博漲逾 4%、金像電也漲 3%、臻鼎 - KY、欣興、華通、泰鼎 - KY、金居、定穎、同泰等也同步上漲。

聯發科也將在今日法說，股價挑戰 400 元大關，激勵 IC 設計族群走勢，虹冠電、系微均上漲 4%，尼克森漲 3%、笙科、世芯 - KY、義隆、昂寶 - KY 等也漲逾 2%，表現同樣不俗。

法人分析，雖然台股今日續揚，但成交量萎縮，反映指數位階高檔，市場追價意願保守，台積電展望與股價走勢正向，可望支撐大盤多頭態勢不變，但中小型股仍須留意漲多回檔，與多頭追價意願保守的情況；蘋果將於明日公告財報及新機銷售展望，蘋概股族群表現也值得關注。