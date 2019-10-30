〈SOGO周慶造勢〉徐旭東看台灣零售業景氣有衝勁 訂業績目標估衝108億元 年增2%

遠東集團旗下遠東 SOGO 32 周年慶今 (30) 日進行造勢活動，由集團董事長徐旭東親自站台。徐旭東表示， SOGO 今年前三季業績不但沒有下滑還上升，合計成長約 1%，看好台灣零售業還是有「衝勁」，並訂下今年 SOGO 周年慶業績衝上 108 億元目標，年增 2%，其中，光是忠孝館業績目標天天都要破億元。

遠東 SOGO 今日的造勢活動由台北、中壢、新竹和高雄店全台連線，台北現場有約 500 名員工加入，加上各分店，合計達千名員工參與。

徐旭東指出，現在對台灣最重要的事就是提升經濟，看好台灣有「不可忽略內在的力量」，「台灣若不好，外資就不會來投資」，而更重要的是，若帶來比生產更新的發展例如 5G，這都是經濟力量。

對於明年景氣，徐旭東認為，因美中貿易戰還是有其不確定性，現在誰都說不準，就百貨的層面來看，民生屬於必要性的需求，「從這個角度來看是樂觀的」。

至於總統選舉效應越來越熱，是否衝擊周年慶買氣？徐旭東則回應，若往好方面去想，因為氣氛更熱鬧，消費者反而更願意出來。

遠東 SOGO 今年仍維持僅 12 天的檔期，但為了快速衝刺買氣，一口氣改版優化 APP、首度推雙品牌來店禮，並首次進行東區同慶，目標藉由與東區其他店家的合作，推升周年慶檔期來客從去年的 160 萬人衝上 200 萬人。

SOGO 去年周年慶檔期業績目標也是 108 億元，與今年相同，主要是因關閉新竹店，在扣除閉店因素後，實際上仍有成長。