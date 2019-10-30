宏州Q3純益季減逾7成 前3季EPS 0.62元 Q4展望保守

聚酯原絲 (POY) 廠宏州 (1413-TW) 今 (30) 日公告第 3 季財報，受產品報價走跌、需求放緩影響，單季稅後純益 811.6 萬元，季減 77.7%、年減 82.3%，每股純益 0.06 元；前 3 季稅後純益 8252.4 萬元，年減 53.6%，每股純益 0.62 元，由於整體需求未見回溫，公司對第 4 季展望仍保守看待。

宏州第 3 季營收 7.01 億元，季減 12.6%、年減 26.8%；毛利率 3.88%、季減 3.52 個百分點、年減 3.04 個百分點；營益率 1.12%，季減 3.15 個百分點、年減 3.4 個百分點；稅後純益 811.6 萬元，季減 77.7%、年減 82.3%，每股純益 0.06 元。

宏州前 3 季營收 23.91 億元，年減 12%、毛利率 5.9%，年減 2.13 個百分點、營益率 3.04%，年減 2.64 個百分點、稅後純益 8252.4 萬元，年減 53.6%，每股純益 0.62 元。

宏州表示，由於原油走弱，拖累整體紡織上游原料價格走勢，報價下滑趨勢，也導致下游客戶買氣觀望，產品量價齊跌下，致使營運表現較為低迷，目前第 4 季看來，整體聚酯原絲市場尚未出現明顯回溫，展望依舊較為保守。