華通營收將連3年登頂 歐系外資喊買 目標價50元

PCB 廠華通 (2313-TW) 高階板市場需求因 5G 通訊的市場智慧型手機需求走高挹注，估今 (2019) 年營收將連 3 年創新高，重返成長軌道，且明年下半年旺季毛利率可望達 16-17% 高水準，外資最新出具報告評等華通為「買進」，目標價訂為 50 元。

外資也指出，華通營收成長帶動下，最快 2020 年下半年旺季可以看到毛利率重返 16-17% 。

歐系外資出具最新報告，華通在高階 HDI 及 SLP 市場需求帶動下，未來 3 年營收將重返 2015-2017 年的成長軌道，估今年全年營收為 552.94 億元，創新高，每股純益為 2.64 元。

外資預估，華通 2020 年全年營收為 617.2 億元，將創新高，每股純益為 3.47 元；2021 年營收估達 661.83 億元，創新高，每股純益為 3.82 元。

依外資預估，華通明年平均每月營收都將超過 50 億元大關。

華通 9 月營收 59.33 億元，月增 6.28%，年增率 12.89%，第 3 季營收為 162.94 億元，季增 34.84%，年增 10.58%，連 2 季營收較去年同期成長，累計前 9 月營收 388.38 億元，年增 7.22%。