[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 16410 0 3481 群創 -6436 55814 0056 元大高股息 12387 169931 020002 元富新中國N -6374 0 00708L 元大S&P黃金正2 5485 0 020004 兆豐電菁英30N -6374 0 2330 台積電 3762 5647 020008 元大特股高息N -6374 0 2887 台新金 3373 7172 01001T 土銀富邦R1 -6374 0 2448 晶電 2907 9941 01002T 土銀國泰R1 -6374 0 00680L 元大美債20正2 2383 0 01003T 兆豐新光R1 -6374 0 00738U 元大道瓊白銀 2221 0 01004T 土銀富邦R2 -6374 0 00688L 國泰20年美債正2 2217 0 01007T 兆豐國泰R2 -6374 0 0050 元大台灣50 1854 4125 01009T 王道圓滿R1 -6374 0 00677U 富邦VIX 1560 0 01010T 京城樂富R1 -6374 0 3673 TPK-KY 1444 1417 00637L 元大滬深300正2 -3285 0 00850 元大臺灣ESG永續 1389 -2008 2308 台達電 -3007 -3306 2882 國泰金 1300 -441 2610 華航 -2891 -3316 00671R 富邦NASDAQ反1 1274 0 2888 新光金 -2604 10455 2449 京元電子 1257 -1301 1101 台泥 -2533 -8321 00673R 元大S&P原油反1 1207 0 00642U 元大S&P石油 -1959 0 2002 中鋼 1023 12836 2027 大成鋼 -1682 -4377 00717 富邦美國特別股 979 12583 6153 嘉聯益 -1673 -237 4938 和碩 916 4440 2823 中壽 -1428 -144 6558 興能高 867 1524 2409 友達 -1329 24908 2603 長榮 819 13913 4915 致伸 -1296 -1370 2455 全新 772 1406 00670L 富邦NASDAQ正2 -1288 0 2883 開發金 717 2543 6278 台表科 -1252 1528 1216 統一 652 -4590 2324 仁寶 -1235 -23225 2303 聯電 646 22683 2834 臺企銀 -1231 866 2499 東貝 634 327 1312 國喬 -1156 -3191 6269 台郡 615 557 2439 美律 -1124 -3174 2606 裕民 572 768 1102 亞泥 -1001 -1872 00692 富邦公司治理 566 -1615 3049 和鑫 -852 -1001 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股