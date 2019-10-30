經過重測 嬌生強調嬰兒爽身粉真的不含石棉

嬌生公司 (JNJ-US) 本月稍早召回 33000 瓶嬰兒爽身粉，但嬌生週二 (29 日) 公布最新報告表示，在該公司對嬰兒爽身粉進行重新測試後，其中並沒有發現致癌物質「石棉」。

美國食品藥物管理局 (FDA) 此前指控，FDA 在經由網路購買的嬌生嬰兒爽身粉中發現了微量的致癌物質石棉，故嬌生因而將產品下架，並召回共 33000 瓶嬰兒爽身粉。

嬌生公司週二 (29 日) 表示，根據兩家第三方實驗室對嬌生嬰兒爽身粉進行的 15 項新測試，強調「經過嚴格和第三方的測試後，證實嬌生嬰兒爽身粉中不含石棉」，並且「堅持我們產品的安全性」。

但據《路透》報導，FDA 官員對嬌生的測試結果回應表示，FDA 仍堅持嬌生嬰兒爽身粉產品內確實含有石綿。

在嬌生公布上述測試結果之後，嬌生股價於美股盤後交易時段上漲 3.23% 至每股 129.12 美元。

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投資銀行 Jefferies 保健類股分析師 Jared Holz 則表示，嬌生嬰兒爽身粉的重測結果必須被視為「重大正面訊息」。

Jared Holz 指出：「這應該能使嬌生重新獲得市場青睞。」Jared Holz 預計，嬌生市值能因這項正面的測試結果，將再增加 100 億至 150 億美元。