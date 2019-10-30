[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ *4806 昇華 20191030 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室) *6657 華安 20191101 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室) *6695 芯鼎 20191104 新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館) *8284 三竹 20191106 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) *8479 台灣藝術 20191106 高雄市苓雅區中山二路483號 *8119 公信 20191108 新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟) *8349 恒耀 20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠) *8059 凱碩 20191113 新北市深坑區北深路三段147號 *8127 利汎 20191113 台北市萬華區莒光路310號7樓 *8374 羅昇 20191113 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店) *6553 豐華 20191115 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室 *4551 智伸科 20191119 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店) *5432 達威 20191120 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 *6236 康呈 20191121 台中市西區忠明南路303號27樓 *6527 明達醫 20191125 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) *4135 天賜爾 20191126 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) *5254 欣訊科技 20191127 新北市汐止區大同路二段173號10樓 *6589 台康生技 20191127 新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F) *1814 東光訊 20191129 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳) *4193 喬本 20191129 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號 *3391 佳得 20191202 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室 *6572 博錸 20191203 台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室) *8913 全銓 20191203 台北市信義路四段236號7樓(信義安和大樓七樓) *2438 翔耀 20191205 桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 5259 奕智博 20191205 新北市汐止區新台五路一段97號15樓之9 *4919 新唐 20191206 新竹科學園區研新三路4號(102會議室) *5345 天揚 20191206 香江匯美食館(桃園市中壢區環西路2段295號) *6699 奇邑 20191209 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議室) *3284 太普高 20191210 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓) *5271 紘通 20191211 新北市五股區新五路三段25號(菊園會館會議室) *6131 悠克 20191212 臺北市松山區復興北路1號3樓之2(藍色藝文空間) *9919 康那香 20191213 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。