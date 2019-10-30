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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱      日期     地                    點
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*4806  昇華          20191030 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
*6657  華安          20191101 台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室)
*6695  芯鼎          20191104 新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)
*8284  三竹          20191106 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
*8479  台灣藝術      20191106 高雄市苓雅區中山二路483號
*8119  公信          20191108 新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
*8349  恒耀          20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
*8059  凱碩          20191113 新北市深坑區北深路三段147號
*8127  利汎          20191113 台北市萬華區莒光路310號7樓
*8374  羅昇          20191113 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)
*6553  豐華          20191115 台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室
*4551  智伸科        20191119 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
*5432  達威          20191120 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
*6236  康呈          20191121 台中市西區忠明南路303號27樓
*6527  明達醫        20191125 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)
*4135  天賜爾        20191126 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)
*5254  欣訊科技      20191127 新北市汐止區大同路二段173號10樓
*6589  台康生技      20191127 新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)
*1814  東光訊        20191129 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)
*4193  喬本          20191129 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號
*3391  佳得          20191202 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室
*6572  博錸          20191203 台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室)
*8913  全銓          20191203 台北市信義路四段236號7樓(信義安和大樓七樓)
*2438  翔耀          20191205 桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號
 5259  奕智博        20191205 新北市汐止區新台五路一段97號15樓之9
*4919  新唐          20191206 新竹科學園區研新三路4號(102會議室)
*5345  天揚          20191206 香江匯美食館(桃園市中壢區環西路2段295號)
*6699  奇邑          20191209 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議室)
*3284  太普高        20191210 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
*5271  紘通          20191211 新北市五股區新五路三段25號(菊園會館會議室)
*6131  悠克          20191212 臺北市松山區復興北路1號3樓之2(藍色藝文空間)
*9919  康那香        20191213 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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