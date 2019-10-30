〈智原法說〉Q4 NRE可望再續強 全年每股純益將逾1.6元

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，展望第 4 季，總經理王國雍表示，NRE(委託設計) 業績可望再創新高，整體營收估季減幅約個位數，仍可優於去年同期，獲利部分，毛利率估持穩第 3 季，約達 50%，法人估，智原前 3 季每股稅後純益 1.2 元，第 4 季淡季不淡助攻下，全年每股純益可望逾 1.6 元。

王國雍指出，智原第 3 季 40、28 奈米接單量約占新案件 9 成，且每筆含金量都較去年高，以客戶面來看，因往年為增加案件數量，積極拓展客戶，但今年開始，累積前幾年布局的客戶已開始發酵，造成今年新客戶的比例下降至 20%，不過開案量仍維持高檔。

同時，智原由於熟悉舊客戶產品開發進度，且 IP 布局完善，客戶黏著度提升，可預期未來舊客戶的訂單，是長遠營收成長動能。

中國布局上，智原指出，主要分 4 大應用，包括智慧電錶、數據通訊、AIOT、SSD，其中，智慧電錶受惠客戶黏著度高，第 4 季表現續強，且動能延續至明年，數據通訊受惠中國去美化，需求明顯較之前強勁，AIOT 今年下半年小量出貨，主要採用 55、40、28 奈米，SSD 則專注在商用領域，驗證程序較繁複，估明年才會開始挹注營收。

王國雍也提出，ASIC 發展有 4 大優勢，包括 AIOT 興起，帶動應用跨領域結合，並提供大量開案機會；美中貿易戰的不確定性，影響中國廠商去美化；先進製程進展加速，帶動應用多元化；全球 ASIC 廠商有限，但開案需求多，出現供過於求的局面。

展望明年，王國雍指出，今年進入量產的案件數量約 110 個，以 40、28 奈米為主，將逐步在明年發酵。