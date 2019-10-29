業外干擾 新漢Q3純益季減近4成 前3季EPS 1.15元

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 今 (29) 日公告第 3 季財報，雖然本業獲利季增，但受業外拖累，單季稅後純益 4321.6 萬元，季減 39.3%、年增 36.5%，每股純益 0.31 元；前 3 季稅後純益 1.62 億元，年增 72.2%，每股純益 1.15 元。

新漢第 3 季營收 17.05 億元，季減 7.6%、年減 0.1%；營益率 4.58%，季增 1.43 個百分點、年增 2.55 個百分點；稅後純益 4321.6 萬元，季減 39.3%、年增 36.5%；每股純益 0.31 元。

累計新漢前 3 季營收 51.17 億元，年增 10.5%、營業利益 3.53%，較去年同期虧轉盈、稅後純益 1.62 億元，年增 72.2%，每股純益 1.15 元。

新漢受惠毛利率較高的整廠解決方案、IoT 資安防護營收占比提升，產品組合轉佳，推升毛利率及本業獲利優於上季及去年同期，不過，業外方面，法人推估，新台幣第 3 季下旬開始強升，也因此侵蝕獲利表現。

而新漢月初也與馬來西亞的 Sky-Tag Robotics 簽署合作備忘錄 (MOU)，智慧製造打進當地傳統製造業，未來可望進一步推廣至馬來西亞其它製造業客戶。