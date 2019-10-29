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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          16410         0    3481   群創                   -6436     55814  
0056   元大高股息             12387    169931    020002 元富新中國N            -6374         0  
00708L 元大S&P黃金正2          5485         0    020004 兆豐電菁英30N          -6374         0  
2330   台積電                  3762      5647    020008 元大特股高息N          -6374         0  
2887   台新金                  3373      7172    01001T 土銀富邦R1             -6374         0  
2448   晶電                    2907      9941    01002T 土銀國泰R1             -6374         0  
00680L 元大美債20正2           2383         0    01003T 兆豐新光R1             -6374         0  
00738U 元大道瓊白銀            2221         0    01004T 土銀富邦R2             -6374         0  
00688L 國泰20年美債正2         2217         0    01007T 兆豐國泰R2             -6374         0  
0050   元大台灣50              1854      4125    01009T 王道圓滿R1             -6374         0  
00677U 富邦VIX                 1560         0    01010T 京城樂富R1             -6374         0  
3673   TPK-KY                  1444      1417    00637L 元大滬深300正2         -3285         0  
00850  元大臺灣ESG永續         1389     -2008    2308   台達電                 -3007     -3306  
2882   國泰金                  1300      -441    2610   華航                   -2891     -3316  
00671R 富邦NASDAQ反1           1274         0    2888   新光金                 -2604     10455  
2449   京元電子                1257     -1301    1101   台泥                   -2533     -8321  
00673R 元大S&P原油反1          1207         0    00642U 元大S&P石油            -1959         0  
2002   中鋼                    1023     12836    2027   大成鋼                 -1682     -4377  
00717  富邦美國特別股           979     12583    6153   嘉聯益                 -1673      -237  
4938   和碩                     916      4440    2823   中壽                   -1428      -144  
6558   興能高                   867      1524    2409   友達                   -1329     24908  
2603   長榮                     819     13913    4915   致伸                   -1296     -1370  
2455   全新                     772      1406    00670L 富邦NASDAQ正2          -1288         0  
2883   開發金                   717      2543    6278   台表科                 -1252      1528  
1216   統一                     652     -4590    2324   仁寶                   -1235    -23225  
2303   聯電                     646     22683    2834   臺企銀                 -1231       866  
2499   東貝                     634       327    1312   國喬                   -1156     -3191  
6269   台郡                     615       557    2439   美律                   -1124     -3174  
2606   裕民                     572       768    1102   亞泥                   -1001     -1872  
00692  富邦公司治理             566     -1615    3049   和鑫                    -852     -1001  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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