台股盤中—台積電衝高、鴻海填息 難抵中小型股賣壓 帶量下跌午盤紅翻黑

台股今 (29) 日在台積電創高、鴻海填息帶動下，指數早盤一度漲近 60 點，不過，中小型股獲利了結賣壓出籠，櫃買指數率先紅翻黑，加權指數午盤前也跟進下挫一度小跌 4 點，預估量略為放大至 1500 億元，留意盤勢轉折。

台積電和格芯今日宣布，透過全球專利交互授權全面解決雙方爭訟，台積電今日股價勁揚，盤中一度攻上 298.5 元，續創歷史新高；而鴻海在外資積極喊進下，今日盤中衝上 81.4 元順利完成填息，成為今日撐盤主力。

不過，其餘電子大型權指股方面，台達電今日下挫近半根跌停，網通大廠智邦也跌逾 3%，表現均較為弱勢，傳產大型股方面，紡織相關的豐泰、儒鴻、海運龍頭長榮、水泥雙雄台泥及亞泥，午盤前也都走弱。

以族群來看，PCB 相關的臻鼎 - KY 跌逾 3%，華通、欣興、健鼎等也跌 1-2%，連帶楠梓電跌停、定穎、金像電跌逾 2%，南電、高技、敬鵬、瀚宇博等全面走弱。

市場擔憂華為禁令影響再次浮現，砷化鎵相關的宏捷科、全新、穩懋、IET-KY 等全面走跌；另外，散熱族群今日也陷入修正，泰碩跌逾半根、超眾跌逾 3%、雙鴻、業強、立志、奇鋐等也同步下挫。

法人分析，近來指數高檔，獲利了結的賣壓也隨之出籠，盤面上資金輪動速度加快，雖然大盤走勢偏多，但仍需注意中小型個股走勢，操作上還是以短線為主。