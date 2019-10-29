比特幣挖礦機巨頭嘉楠耘智赴美IPO 擬募資4億美元

中國礦機巨頭、全球第二大比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智，週一 (28 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 文件，預計在那斯達克上市，代碼為「CAN」。

根據目前的招股書，嘉楠耘智計畫透過 IPO 募資 4 億美元，但此一數字僅為參考，隨時可能有變化。

根據 Frost&Sullivan 的數據，在截至 2019 年 6 月 30 日的 6 個月內，以算力來看，嘉楠科技是全球第二大比特幣礦機的設計者和製造商。同期，嘉楠科技售出的比特幣挖礦機，占全球售出的比特幣礦機總算力的 21.9%。

這家總部設在中國杭州的公司，創建於 2013 年，去年曾嘗試於香港上市，但最終上市申請於 11 月無果而終。有報導指出，港交所及當地監管機構認為，加密貨幣產業相關公司上市的環境仍不成熟。依知情人士透露，當時嘉楠耘智的上市規模預計達 10 億美元。

嘉楠耘智在招股書中表示，公司提供基於私有高性能計算 ASIC 晶片的超級計算解決方案。公司最初致力於研發用於比特幣挖礦的 ASIC 應用，隨後進一步研發涉及人工智慧的晶片。

招股書顯示，無論是從價格還是銷售量看，比特幣價格直接影響到比特幣礦機的市場需求，公司預計這一趨勢將會繼續。此外，比特幣價格的大跌對庫存比特幣礦機的價值，也造成負面影響。

公司發布的 2018 年總營收，為人民幣 27.053 億元 (3.941 億美元)，較 2017 年的 13.081 億元增長 106.8%。淨營收則從人民幣 3.758 億元下降至 1.224 億元，年減幅度為 67.4%。

根據招股書，嘉楠耘智在截至 6 月 30 日的 6 個月中，淨虧損為人民幣 3.309 億元，而 2018 年同期為淨利潤 2.168 億元人民幣。，

招股書同時批露了嘉楠耘智的股權結構。現年 36 歲的董事長及 CEO 張楠賡持股 16.0%，現年 34 歲的聯席董事長孔劍平持股 12.1%，現年 34 歲的董事李佳軒持股 16.2%，董事 Sun Qifeng 持股 5.8%。董事及管理層合計持股 50.8%。