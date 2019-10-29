〈中火遭重罰〉台電：12月新廢水場完工前 放流水留廠不外排

台中電廠放流水硼超標問題遭中市府開罰 6000 萬元，台電今（29）日宣布，在確保供電無虞前提下，全廠將透過廠內循環方式，放流水達標前留廠不外排，滴水不漏，直到 12 月新廢水場完工，放流水檢測達標後才會開始排放。

台電表示，已規劃各項改善措施，近日來除了緊盯新廢水場的進度外，第 5-8 號機組也從 7 日起自主減產 50%，以減少廢水的產生；21 日起嘗試以「源頭進行製程循環」方式，讓第 5-8 號機放流水暫不外排，藉此評估對於機組環保設施所造成的磨耗程度，以免影響製程及供電穩定。

經過連日來審慎的評估，台電表示，此方式雖會造成環保設備磨損的風險，與涉及機組的調度，但至少可以為中火爭取到 12 月前不排放放流水的時間，有了這段緩衝期，12 月完成的新廢水場便可接續而上，承擔起全廠機組放流水的處理，屆時經過新廢水場處理的放流水，即可達標。

台電強調，在穩定供電與環保優先的考量下，將全力進行相關調度工作，實行此權宜之計，將「源頭進行製程循環」方式擴大運用至第 1-4 號、第 9 及第 10 號機組，達到台中電廠全廠 12 月前不排放放流水的目標。

另外，台電表示，已於昨（28）日下午針對新廢水處理場的水污染防治措施變更提出申請，期盼中市府協助盡早核發，以利新廢水處理場能如期運轉。