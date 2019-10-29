四大新制11月上路 買保險、購新屋不可不知

11 月起有多項攸關民眾權益的新制、補助即將上路，重點包括「副本理賠」實支實付險重大變革、預售屋買賣定型化契約規定修正，另外，時序邁入冬季，只要憑國旅補助住宿發票，就可享免費泡湯。《鉅亨網》幫讀者整理出 11 月即將上路不可不知的四大新制，一文看完掌握所有重點。

保險新規－實支實付保單最多買 3 張

金管會保險局與壽險公會研議後拍板，從 11 月 8 日起，凡是投保「副本理賠」的實支實付保單，每人最多只能購買 3 張 (1 張正本理賠、2 張副本理賠)，但醫療險跟傷害險可分開計算，目前已經擁有超出 3 張以上實支實付險的民眾則不受影響，不會溯及既往，且若是保證續保，未來也不會受到影響。

買賣預售屋－定型化契約修正六大重點

為保障消費者購買預售屋權益，內政部修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定，11 月起實施，若建商違反契約規定，恐面臨最高 30 萬元罰鍰。

1.2018 年 1 月 1 日後申請建造執照的預售屋，僅限「陽台」得列入其附屬建物面積。

2. 預售屋建材禁用含有電弧爐煉鋼爐碴 (石)，若發現建商使用，買方可終止撥付貸款。

3. 明定水、電、瓦斯管線等費用的負擔方式。預售屋水、電的內、外管線費均由建商負擔，瓦斯內管費也由建商負擔，瓦斯外管費則由買、賣雙方議定。

4. 增列結構保固項目。增訂基礎、承重牆壁、樓地板、屋頂及明確雜項工作物之範圍，由建商保固 15 年。

5. 明確預售屋共有部分項目及其面積計算方式。

6. 修正履約擔保機制相關用語及擔保公司資格等。

溫泉補助－國旅住宿可享免費泡湯

時序邁入冬季，為了進一步提振國旅市場，交通部觀光局推出秋冬溫泉補助，從 11 月 1 日起至 12 月 30 日止，只要使用國旅補助住宿，就可憑發票享大眾池免費泡湯一次或湯屋折抵 200 元，目前全台已有逾 120 家溫泉業者響應。

氣象局新制－低溫特報採顏色分級

中央氣象局邀中央各相關部會、直轄市及縣（市）政府研議，完成低溫特報分級標準訂定，自 11 月起，針對低溫不同型態、不同影響做更明顯區分，以黃色、橙色及紅色 3 種燈號發布低溫特報。

黃色燈號為寒冷，代表平地氣溫降至攝氏 10 度以下；橙色為非常寒冷，代表平地氣溫降至 6 度以下，或降至 10 度以下且連續 24 小時氣溫低於 12 度；紅色為嚴寒，代表平地氣溫連續 24 小時低於 6 度。