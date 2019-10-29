進一步打擊華為 川普：將與「志同道合國家」合作提升5G安全

美國總統川普週一 (28 日) 發信向盟國喊話，表示美國計畫與「志同道合的國家」合作，促進新一代行動通訊 5G 的網路安全。

在給 2019 年世界無線電通訊大會 (World Radiocommunication Conference) 代表的信中，川普表示，美國打算迅速部署 5G，並且反對「利用 5G 擴大對本國公民控制和離間各國的國家」。

美國一直敦促各國不要讓中國電訊商華為參與未來的 5G 網路建設，並聲稱北京可能將華為的設備用於間諜活動，但華為一再否認。川普在與各國元首通話時，也一再要他們別使用華為 5G。

美國政府也有進一步行動，FCC(聯邦通信委員會) 計畫在 11 月投票，將中國的華為及中興列為國家安全風險，禁止美國農村運營商客戶，動用 85 億美元的政府資金購買設備或服務。

FCC 官員週一表示，他們還計畫，要求這些人應由指定的公司中拆除和更換已有設備，並打算訂定補助更換設備的費用。

FCC 主席 Ajit Pai 發布聲明表示，在 5G 和美國的安全方面上不能冒險，不可忽視中國政府利用網路從事開諜活動，及插入惡意軟體和病毒的風險。

美國政府大張旗鼓，但盟國並未全力配合，上個月挪威表態，不打算禁用華為，另外據英國媒體報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 也將容許華為參與 5G 網路「無爭議」的部份。

川普在今年 5 月簽署行政命令，宣布發生國家緊急狀態，禁止美國公司使用構成國家安全風險的公司製造的電信設備，並指示商務部與其他政府機構合作，在 10 月中旬之前制定執法計劃，但商務部目前尚未提出。

同時，美國政府隨即將華為列入黑名單，稱華為參與了違反美國國家安全的活動。