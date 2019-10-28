〈中華電5G布局〉資通訊業務成長遭批遜於同業 總座：絕對金額仍高於同業

據電信三雄第 3 季財報顯示，受惠蘋果新機銷售動能強勁，帶動整體營收表現，ARPU(每用戶平均收入) 也明顯提升，不過資通訊營收、獲利，中華電 (2412-TW) 較台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 成長幅度小，但總經理郭水義對此表示，由於競爭對手基期低，因此營收以倍數成長，但中華電的絕對金額仍優於同業。

電信業近年將通訊產業與資訊系統、資料庫等領域整合，積極拓展資通訊 (ICT) 業務，成重要營運動能，據電信三雄財報顯示，台灣大累積前 3 季資通訊業務營收年增 2 倍；遠傳 9 月資通訊業務營收年增 276%，兩家業者因資通訊營收成長強勁，帶動整體營運走揚。

中華電 9 月營收受惠 iPhone 11 系列新機開賣，讓行動銷貨收入較去年同期成長，網際網路應用加值營收與 MOD 營收也有增加，不過固網語音營收及行動服務營收，持續受市場競爭與免費通訊軟體影響，加上資通訊專標案營收減少，相互抵消下，營收下滑。

郭水義對此表示，資通訊營收比重占整體 10%，由於競爭對手的資通訊營收比較基期低，因此才有較大幅度成長，以絕對金額來看，中華電勢必勝過同業。

郭水義表示，今年蘋果新機銷量比預期好，估比上一代成長 1 成以上，其中特殊色夜幕綠與紫色預購最多，目前正與蘋果洽談進貨狀況，盼能滿足客戶需求。

郭水義指出，新機銷售帶動下，不少 499 元資費的用戶轉移至高資費，可望藉此提升 ARPU，其中 900 元資費已占整體 5 成，1399 元資費約占整體 3 成。