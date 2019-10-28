〈盛群法說〉Q4營收估季增個位數 全年EPS力守4元

盛群 (6202-TW) 今 (28) 日舉行法說會，副總蔡榮宗表示，第 4 季迎來消費性旺季，訂單能見度較上季明朗，其中，BLDC(直流無刷馬達) IC 客戶追加訂單，整季營收估可季增個位數，法人看好，盛群前 3 季每股稅後純益達 3.01 元，第 3 季單季就達 0.98 元，全年將可力守 4 元。

蔡榮宗指出，第 4 季自中國十一長假後，訂單能見度逐漸明朗，營收估較上季成長，但若與去年相比，仍相對保守。

蔡榮宗表示，隨著物聯網興起，消費者的安全、健康為未來 2 大成長動能，盛群前 3 季 MCU 出貨量來看，健康量測出貨達 0.3 億顆，年增 17%，安全防護出貨量 0.13 億顆，年增 27%，是表現相對亮眼的兩大應用。

市場方面，盛群除原先布局的美洲市場，未來將瞄準歐洲及印度，其中，印度市場可望複製原先中國市場的成長曲線，將配合印度代理商，該市場主要需求來源是電壓穩定器、電動車充電器及健康量測產品，但目前印度營收比重仍是個位數百分比，短期內不會有顯著營收貢獻。

至於 TWS(真無線藍芽耳機)，蔡榮宗表示，今年第 4 季已有第 3 家新客戶加入，全年出貨量維持先前目標 500 萬套，此外，因中國積極去美化，廠商開始找尋第 2 供應商，盛群可望接獲更多訂單，但新品開發的發酵期仍需半年，如有機會取得訂單，最快可在明年下半年開始貢獻。