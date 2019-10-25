淳紳轉投資昶洧資金全數到位 待二期廠完成將可小批量產

電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (25) 日宣布，轉投資昶洧集團已與贛州完成履行合資義務，人民幣 12.8 億元的知識產權及 12.3 億元現金全數到位，昶洧集團董事長沈瑋表示，待第二期廠房車間完成，此生產基地將具備小批量產的能力。

沈瑋指出，贛州完成約定的現金投入是重要里程碑，顯示製造進程獲贛州政府和同業專家認可，達成此里程碑後，更有助於加強後續投資人的信心和投入速度。

目前昶洧贛州生產基地正進行第二期廠房興建，設置塗裝車間和電池包車間。

沈瑋也說明，此塗裝車間廠房建設已達設備入場條件，並開始準備設備進場和調校；至於電池包車間已完成水電安裝，待此兩車間就緒，配合第一期廠房的總裝和焊裝線，此生產基地即具備小批量產的能力。

昶洧集團於 2016 年 6 月落腳贛州，並與贛州政府及產業基金簽訂協議，約定雙方分別以人民幣 12.8 億元的知識產權，及人民幣 12.3 億元現金組成合資公司，昶洧持股 51%，並在贛州新能源汽車科技城建立新能源汽車生產製造基地。

淳紳說明，昶洧已於去年 5 月完成人民幣 12.8 億元無形資產入資，贛州方則於近日投入人民幣 2.56 億元現金，完成所有 12.3 億元的現金投入，至此雙方皆完全履行合資義務。