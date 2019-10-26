貴金屬盤後—消息多空交錯 黃金吐回大半漲幅 但守住關鍵1500美元

週五 (25 日) 交易，黃金價格收盤吐回交易時間多數上漲金額，但仍守住關鍵 1500 美元水準之上，且為連續第二週收漲。

美國消費者信心 10 月份自初值 96 下修至 95.5，悲觀的數據，以及全國央行可能進一步放寬貨幣政策的預期心理為稍早黃金提供了支撐力。

然而，週五中美貿易談判傳出好消息，雙方即將完成第一階段協議部分內容，削弱了黃金避險需求。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「由於中美貿易協議感覺上有良好進展，黃金價格吐回交易時間漲幅，但消費者信心指數根本一點都不好。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.04%，收每盎司 1505.30 美元。

根據 FactSet，此為黃金 10 月 9 日以降最高收盤價，且盤中高點一度達 1520.90 美元，本週收升約 0.8%，為連續第二週收漲。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 12.2 美分或 0.7%，收每盎司 17.926 美元。

根據 FactSet，此為白銀 9 月 25 日以降最高收盤價，本週收升約 2%。

Wright 表示，「中美貿易協議就位的話，工業需求可能上升，白銀可望觸及 20 美元。」

投資者等待 Fed 月底的政策決議，交易者預期 Fed 將宣布今年第三度降息 1 碼，但 Fed 是否遵循市場高期望並進一步放寬政策，目前尚不明朗。

Wright 認為，目前黃金已將降息 25 個基點入價，黃金的動向將會由 Fed 宣布政策後的聲明內容來決定，看是否有任何 12 月降息或者觀望的暗示。

「我現在傾向於觀望，但我認為在可預見的未來，黃金價格良好範圍處於 1475 美元至 1525 美元區間。有太多事件同時發生，讓黃金劇烈拋售，有脫歐戲碼、中美貿易協議和中東局勢發展。」

英國脫歐的不確定性給了黃金支撐力。英國強生首相尋求 12 月 12 日舉行大選，以打破英國脫歐僵局，但不確定他能否贏得議會的支持，這恐增加無序脫歐的風險。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週五報告提到，「以技術角度來看，黃金近期的反彈很重要，因為這復甦正打破過去幾週的負面趨勢線，現在 1500 美元是支撐點，第一個阻力點則放在 1520 美元。」

季節因素也是黃金的支撐力來源，大宗商品專家稱，印度的排燈節假期黃金購買量通常會增加，這會振奮期貨。

「黃金返回 1500 美元，剛巧遇上排燈節慶祝活動的長假週末。」

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