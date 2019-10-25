貴金屬盤後—美數據黯淡 刺激避險需求 黃金突破1500關卡 登2週高點

週四 (24 日) 交易，黃金價格突破 1500 美元關鍵水準，收在約莫 2 週高點，係因美國耐久財訂單下降，提高了黃金的避險吸引力。

稍早交易，黃金價格小幅走低，係因季度財報優於預期，支撐全球股市上漲，且交易者衡量歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 最新的政策報告。但在黃金期貨週四收盤時，美股基準股指卻多空交錯。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「耐久財數據慘淡，有助於提高金價，因為市場對經濟衰退的恐懼又再次提升。」

美國 9 月份耐久財訂單下降 1.1%，為 3 個月來首次下降，且幅度大於預期。根據 MarketWatch，經濟學家先前估計 9 月份耐久財訂單下降 0.8%。

10 月份，美國 IHS Markit 服務業和製造業的採購經理人指數均有一些改善，但就業組成部分自前月的 46.6 下降至 47.5，為 2009 年 12 月以降最低數據，也連續 2 個月下滑。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，「儘管商業活動從近期低點回升，但調查數據顯示，第四季初的年化 GDP 成長率略低於 1.5％，新訂單成長率幾乎停滯至十年來最低，這表明接下來幾個月，風險傾向未來數月的成長將保持在低於趨勢的水準。」

「一項資遣比率上升令前景更黯淡，受訪企業的資遣速度達到 2009 年以來未見的快速。」Williamson 尤其指向製造業的疲弱。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 9 美元或 0.6%，收每盎司 1504.70 美元，為 10 月 9 日以來最高收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 22.4 美分或 1.3%，收每盎司 17.804 美元。

Richey 表示，對黃金而言，「由於期貨價格突破關鍵阻力位，略高於 1500 美元，且擠至數週高點，市場技術面擴大了上行幅度。」

「近期內我們可能看到金價有些消化，但只要避險需求增加，限制債券收益，那麼黃金應該就能拉回至 1520 美元水準。」

ECB 消息

ECB 維持主要存款利率在 -0.5%，其主要放款利率為 0%，制定利率決策的理事會重申，他們預期維持利率在「目前或更低的水準」直至通膨「強健地」朝其目標邁向接近但低於 2% 的水準，目前通膨率仍穩穩守在低檔。

ECB 也重申，11 月起將以每個月 200 億歐元的速度展開購債計畫。

ECB 宣布 QE 的消息趕在美國 Fed 本月底政策會議之前，市場預期 Fed 將降息 25 個基點，這一決定可望提振金價。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「當大眾對央行失去信心的時候，黃金表現最好，德拉吉以負利率和每月 200 億歐元的 QE 卸任之際，川普持續怒斥 Fed 要求降息和重啟刺激措施，這場競貶讓黃金成為長期保護財富的首選。」

其他金屬交易

1 月交割的白金期貨價格上漲 2.7 美元或 0.3%，收每盎司 925.10 美元，為連續第三日上漲，也是本月迄今最高收盤價。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.9%，收每盎司 1747.90 美元，創紀錄新高。

12 月交割的銅期貨價格下跌 0.1%，收每磅 2.668 美元。

Zaner Metals 分析師報告指出，「白金沒有像鈀金那樣的看漲背景 (供應緊張)，但在 鈀金和黃金價格跌至大約 50％之後，似乎可以找到一些價值。」