〈熱門股〉鈺太Q4營運續強 股價創新高 周漲逾14%

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 第 4 季受惠 TWS(真無線藍芽耳機)、筆電新品齊發，營運可望維持高檔，隨著高毛利產品比重拉升，獲利表現看增，上半年每股純益 1.81 元，下半年估優於上半年，法人看好全年每股純益將超越 4 元，本周股價沿 5 日線上攻，最高來到 157 元，創掛牌新高，周漲逾 14%。

鈺太指出，第 4 季 TWS、筆電、智慧電視等需求強勁，訂單能見度已看至年底，其中，TWS 方面，客戶自第 3 季起，改採高毛利的數位式麥克風，有助獲利提升，出貨動能延續至年底，智慧電視則受惠高階市場搭載聲控功能，帶動麥克風需求成長，加上第 4 季消費性旺季，月出貨上看百萬顆。

鈺太表示，筆電營收占比約 40% 為營運主力，其中，高毛利數位式麥克風成長顯著，上半年每月出貨量 600 萬顆，第 3 季開始出貨量逐月走揚，最高來到 900 萬顆，預計第 4 季將維持出貨高檔。

鈺太本周股價沿 5 日線上攻，週五一度創下歷史新高 157 元，惟賣壓沉重，終場由紅翻黑，留下長上影線，收在 145 元，周漲幅逾 14%，以籌碼面來看，投信買超最積極，本周已連 5 買，買超張數共 1474 張。