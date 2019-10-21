〈中華電5G新戰力〉Verizon Media加入5G領航隊 將提升影音體驗

Yahoo 奇摩母公司 Verizon Media 今 (21) 日宣布，將加入中華電 (2412-TW) 成立的「台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電信領航隊」，待明年 5G 商轉後，雙方將專注在消費者娛樂使用體驗，打造更豐富沈浸式影音體驗。

中華電技術執行副總經理林國豐表示，明年將步入 5G 時代，5G 高速度、低延遲、大聯結特性，消費者會先感受到優化過後的體驗，涵蓋影音、娛樂等層面，包含 full HD、4K、8K、AR、VR 等。

林國豐指出，Verizon Media 在虛擬整合實力強，如打造虛擬網紅吉祥物帶給消費者的新體驗，未來雙方可望在廣告、宣傳、電商等體驗新境界，也將透過新科技把台灣職人故事、觀光景點的背景，讓台灣民眾更深一層的了解。

Verizon Media 亞太區共同董事總經理王興表示，2020 年是 5G 元年，可喻為第四次工業革命，同時將推動所有產業數位轉型，此外，5G 要有三端同時發展才能達到新境界，包含很強的商業模式、商業發想及解決方案。

王興指出，Yahoo 在全球有許多 5G 試驗場域，讓許多新創團隊免費加入體驗，此外，Verizon Media 有全球領先的動態捕捉裝置，結合 AR、VR、XR 並整合 YahooTV 內容創作優勢，藉此全面加速在地內容。

記者會中，Verizon Media 發表「台灣消費者 5G 意願大調查」，高達 92% 的消費者聽過 5G，其中 77% 的民眾對 5G 的高速傳輸特性最有印象，4 成民眾認為 5G 將帶來顛覆性的生活，包含高畫質影音、遠端醫療、遠端救災、遠端照護及物聯網智慧家電等，此外，有近 6 成消費者希望 5G 能在 1-2 年內完全普及，皆反映出消費者對 5G 應用的期待。