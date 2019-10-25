4家中小企投資逾13億元拚智慧製造 逾60家排隊待審

經濟部投資事務所今 (25) 日通過佶鼎科技、楓富機械、培力藥品及煥昇實業，4 家隱形冠軍中小企業將投資逾 13 億元，力拚轉型升級智慧製造。截至目前，中小企業加速投資方案已達 42 家，總投資金額超過 252 億元，後續尚有逾 60 家排隊待審。

經濟部指出，佶鼎科技為企業提供有害事業廢棄物清除處理與資源再生，可說是台灣電子製造業的清道夫。工廠位置恰好均勻坐落在北中南三大電子製造業區塊，可即時回應上游客戶需求。佶鼎將擴大投資超過 2 億元，於彰濱有機廢液再利用廠添購銅回收及綠能發電設備，多採購自國內供應商，以達成物質全循環、零廢棄的願景。

楓富機械以精密螺桿、滑軌組等機械五金零件加工起家，今年開始研發投產高附加價值的綠能園藝與節能減碳產品，為了從傳產升級轉型智慧製造，將在台中太平產業園區興建廠房，增設智慧化 CNC 機台，透過導入 3D 列印技術、機械廠房聯網系統及 AOI 光學檢測系統，可縮短開發時程，有效提高產能和良率，提升市場競爭力。

經濟部指出，培力藥品擅長開發高藥理活性相關製劑與慢性病用藥，礙於國內醫藥市場受到健保總額限制，為了永續經營，將投資超過 5 億元在台中工業區新建智慧化工廠與研發中心，以滿足未來增加的供貨需求，同時投入較高門檻新品項的研發，積極布局美國市場。

另外，在織襪代工界小有名氣的煥昇實業，目前生產市面上超過 8 成的涼感襪，為了因應地租上漲同時擴充產能，煥昇決定在彰化投入 4000 萬元擴增產線，引進智慧化織襪機台，以降低產品售價。

經濟部表示，今日核准 4 家中小企業加速投資逾 13 億元，截至目前已通過 42 家，總投資金額超過 252 億元，可創造逾 2000 個本國就業機會，後續尚有 60 家排隊待審。