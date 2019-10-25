定穎Q3獲利年增48倍 前3季轉盈每股純益0.34元

上市 PCB 廠定穎 (6251-TW) 第 3 季營收月月創新高，帶動單季營收以 38.73 億元同寫新猷，第 3 季稅後純益 1.21 億元，季增 8.71 倍，年增 48.37 倍；累計前 9 月稅後純益 9458 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.34 元。

定穎今 (25) 日公布最新財報，第 3 季營收 38.73 億元，毛利率為 15.19%，季增 4.67 個百分點，年增 4.14 個百分點；稅後純益為 1.21 億元，季增 8.71 倍，年增 48.37 倍， 單季每股純益為 0.43 元。

定穎前 3 季營收 11.59 億元，毛利率 11.79%，年增 3.56 個百分點；稅後純益 9458 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.34 元。

定穎今年第 3 季營收動能增強，主要受惠光電、汽車板，及資料中心 SSD 高階 HDI 板貢獻帶動，昆山廠產能達滿載水準，估第 3 季昆山廠將轉成獲利。

定穎日前也宣布完成處分桃園廠土地及廠房，以 7.35 億元出售給東煒建設，處分利益 3 億元，依目前定穎股本 28.1 億元計算，每股貢獻 1.07 元。

至於昆山廠，定穎 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。