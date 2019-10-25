臺北商業大學攜多家金融創新企業共同推動青年FinTech創新創業

國立臺北商業大學創新育成中心為推動青年學子投入金融科技 (FinTech) 創新領域、為金融產業增添創新研發能量，本周五 (10/25) 在金融科技創新園區 (FinTech Space) 共同舉辦「2019 創．金融未來論壇」。

鉅亨投顧副董事長謝文淵，代表金融產業界致開募辭，他鼓勵金融科技創新創業推動，創造金融業有源源不絕的創新能量。

立法委員余宛如也擔任此次活動開募嘉賓，除了肯定主辦單位對於 FinTech 創新創業輔導的投入之外，也以民意代表身份強調，將更致力於推動相關金融法規立法修法、完善以優化金融業的創新環境。

本活動邀請該中心 FinTech 創新顧問群發表演說，包括國票金控資訊長羅天一、將來銀行籌備處法務長李蘊恆、洽吧智能董事長趙式隆、MONEY 錢董事暨共同創辦人謝明宏、優拓資訊共同創辦人林紹軒、芬嚮科技 FinLab 技術執行長韓承佑、希奇資本執行長陳琪龍、保險經紀人商業同業公會副理事長王信力等，分別針對「純網銀」、「保險科技」、以及「智能理財」等領域發表金融服務創新未來的想像及洞察。

同時，三位國立臺北商業大學校友所創立的 FinTech 團隊，包括微進科技運營長陳韋汝、富達科技總經理王定凱、以及微股力行銷經理趙家君，也各別發表新創公司的創新經營成果。

臺北商業大學創新育成中心主任溫明輝表示，創業是商業的極致，北商是全國唯一的商業大學，學校過去數十年已深耕於金融領域，育成中心透過邀集金融業以及金融科技企業之研發與通路能量，與校園內的金融創新能量結合，透過金融領域專家顧問群深度參與學生創業的型式，可以讓校園創新主題務實地在金融業場域落地。

相較創業競賽活動雖能在短期內創造人氣，但好的創新需要時間來孕育，北商讓大學創新能量成為企業的創新實驗室，創造產學共生互利的創新生態。

活動吸引近 200 位對數位金融創新議題有興趣的人士共聚一堂，是 FinTech 領域難得的產學創新交流活動。國立臺北商業大學希望推廣大學金融創新創業的氛圍，貢獻國家金融科技產之發展，期待更多金融相關企業界加入此生態圈，共創 FinTech 創新能量。