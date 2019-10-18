定穎桃園廠標售案流標 董事會敲定7.35億元售予東煒建設

PCB 廠定穎電子 (6251-TW) 為優化生產分工標售桃園廠資產，不過今日上午 10 時開標無人投標，定穎董事會隨即通過，將以 7.35 億元出售給東煒建設，處分利益 3 億元，依目前定穎股本 28.1 億元計算，每股貢獻 1.07 元。

定穎委託商仲第一太平戴維斯協助處理桃園廠資產標案，今天上午 10 時開標，開標時間屬台股盤中交易時間，為避免開標對股價造成影響，定穎申請暫停交易，但是開標結果無人投標而宣告流標，定穎董事會隨後決定出售給建商。

定穎桃園廠出售標案底價原訂為 8.2 億元，但今天流標後直接出售價格 7.35 億元，較原預估的 8.2 億元底價減少 8500 萬元，顯示定穎出售桃園廠心意已堅，並在招標前已洽定接手對象。

定穎配合集團產線整併，移轉桃園廠產能由海外昆山及黃石廠承接，公司第 2 季轉虧為盈，第 3 季 7、8、9 月營收連創新高，單季營收以 38.8 億元衝高，季增 20.01%，年增率 8.45%，累計前 9 月營收 101.57 億元，年增率 6.51%。

定穎今年第 3 季營收衝高，主要受惠光電、汽車板，及資料中心 SSD 高階 HDI 板貢獻帶動，昆山廠產能目前已達滿載，估第 3 季昆山廠將轉成獲利，帶動整體定穎獲利成長

定穎出售桃園廠後，仍有中國昆山、黃石兩處大型產線，昆山廠 2003 年成立，每月產能 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。