定穎標售桃園廠明日盤中開標 將暫停交易

上市 PCB 廠定穎電子 (6251-TW) 為優化生產分工將標售桃園廠資產，委由商仲第一太平戴維斯明 (18) 日上午 10 時開標，由於開標時間屬台股盤中交易時間，為避免開標對股價造成影響，定穎申請明日暫停交易。

定穎配合集團產線整併，移轉桃園廠產能由海外的昆山廠及黃石廠承接，以公開招標方式出售桃園廠土地及廠房，據指出，定穎桃園廠出售底價 8.2 億元，將在明日上午開標，初估定穎此交易案將貢獻 4 億元獲利，預計第 4 季入帳，挹注每股純益 1.43 元起跳。

定穎也成首家台商 PCB 廠為標售重要資產，而獲准暫停交易的公司。

定穎第 2 季轉虧為盈，第 3 季 7、8、9 月營收連續創新高，單季營收以 38.8 億元創單季新高，季增 20.01%，年增率 8.45%，累計前 9 月營收 101.57 億元，年增率 6.51%。

定穎今年第 3 季營收衝高，主要受惠光電、汽車板，及資料中心 SSD 高階 HDI 板貢獻帶動，昆山廠產能目前已達滿載，估第 3 季昆山廠將轉成獲利，帶動整體定穎獲利大幅成長

定穎出售桃園廠後，仍有中國昆山、黃石兩處大型產線，昆山廠 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。