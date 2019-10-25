緯創攜手璽悅國際 搶攻新生兒智能照護商機

緯創 (3234-TW) 旗下緯創醫學今 (25) 日宣布攜手璽悅國際，透過物聯網技術，在璽悅產後護理之家推出新生兒智能照護解決方案，提升新生兒照護安全及便利性，緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，近年積極應用大數據分析、智慧物聯網技術擴大布局智慧醫療，下一步將進軍長照市場。

黃俊東表示，緯創以遠距無線及 AI 人工智慧技術發展出智能照護解決方案，提供非接觸非穿戴、連續且即時的生理監測，與傳統需接觸人體的儀器不同，能讓新生兒在不受拘束及無須貼附任何儀器設備的狀態下，獲得自動照護。

面對智慧醫療商機，黃俊東表示，緯創以自身 IT 專長，積極拓展生化領域應用，採用毫米波技術的非接觸式智能照護服務，除應用於產後護理之家外，面對高齡化社會，也正與長照機構接洽中，幾年前也成立生技控股公司，擴大產學界合作，目前已與美國、台灣知名大學合作。

黃俊東進一步表示，緯創醫學目前推出的產品，包含上下肢外骨骼、台灣 AI 洗腎監控系統、非侵入式血糖量測儀器，也陸續與日本、韓國等海外機構合作，日前也與恩主公醫院合作，在開刀房、遠距醫療、語音輸入上推智慧醫療服務，提升醫院效率、效能。

不只緯創積極搶攻智慧醫療市場，仁寶 (2324-TW) 日前也宣布旗下瑞寶生醫與高雄醫學大學合作，打造南部首間細胞治療中心，初期將投入 7000 萬元購置設備，並擴大建置設立實驗室，讓南北技術同步轉移。