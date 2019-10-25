精品包廠威宏首辦現增擬籌資5億元 今申報生效

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) ，申報辦理 1 億元股本現金增資案，擬募集 5 億元資金，今 (25) 日申報生效，這是威宏 - KY 2016 年在台股票上市以來，首次辦理市場籌資案，由永豐金證券主辦承銷，最快在年底前完成募集。

威宏 - KY 面對美中貿易戰發展，配合客戶需求，保持東南亞出貨彈性，並新增行李箱客戶，將於第 4 季開始貢獻營收，且威宏 - KY 泰國廠第 4 季啟動擴廠計畫，規劃新增 3 條行李箱與商務包產線，將在明年完成並投產。

威宏度過生產基地轉移低潮，今年完全顯現布局東南亞產線效益，上半年營收、獲利大幅拉升，惟美中貿易戰發展難料，使全球消費市場出現觀望，下游客戶對市場前景看法不一，訂單掌握度稍低。不過，公司除產能規劃外，也增加旅行箱及商務包產品，有效擴張營運業務，拉高營收表現外，也分散風險、減緩淡旺季因素對營運帶來的影響。

威宏今年第 3 季新增美國行李箱客戶 AWAY ，8 月已正式量產，第 4 季陸續增加新訂單，是未來主力客戶之一，AWAY 訂單預計第 4 季起開始貢獻營收，公司以往面臨的傳統淡季效應料將淡化，甚或接近旺季水準。

目前美中貿易戰持續，因公司產品定位在輕奢品，售價上有轉嫁能力，並能因應客戶需求從東南亞出貨，目前威宏柬埔寨廠 28 條產線呈現飽和，將藉由提高生產良率與學習曲線增加產能。

威宏高度客製化與提供客戶多樣產品選擇的優勢，與客戶維持密切的合作關係，客戶涵蓋全球各大知名品牌，包括 KIPLING、TUMI、TOUS、LONGCHAMP 等。