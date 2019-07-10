威宏精品包袋出貨旺季發威 5、6月營收連創高 Q2也登頂

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 第 2 季進入精品時尚新品出貨旺季，5、6 月營收連創新高，第 2 季營收也達 17.91 億元，改寫歷史新高；在美中貿易戰影響下，威宏對下半年展望保守中仍帶樂觀。

威宏今 (10) 日公告 6 月營收 6.43 億元，較上月創新高的 6.29 億元再成長 2.28%，年增率 7.48%，第 2 季營收 17.91 億元，創新高，季增 24.97%，年增率 4.39%，累計上半年營收 32.23 億元，年增率 12.22%。

由於精品包袋工序繁瑣且要求精準，威宏高度客製化與提供客戶多樣產品選擇的優勢，與客戶維持密切的合作關係，客戶涵蓋全球各大知名品牌，包括 KIPLING、TUMI、TOUS、LONGCHAMP 等，第 2 季因精品時尚新品出貨旺季，也是公司精品包袋業務的旺季，6 月在輕奢包袋出貨成長貢獻下，營收衝出佳績。

此外，產品設計及開發是威宏優勢，公司在 2017 年獨家為 Nike 設計及生產的穆斯林專用頭巾，不僅榮獲 TIME 雜誌選為當年 25 項創新產品之一，成為 Nike 熱賣商品，Nike 更發展穆斯林女性的品牌支線 Nike Por Hijab，並持續至今年仍為全球銷售熱門品牌，對公司營運帶來正面貢獻。

威宏生產基地由中國轉移逐步完成，目前柬埔寨產線產線擴增達 28 條，非中國產區產能已達 3 成以上，威宏認為，隨著東南亞產線良率及產能提升，能更快速支持客戶需求，並分散美中貿易戰與匯率波動風險，在美中恢復貿易談判後，貿易戰緊張氣氛和緩，降低物價上漲衝擊消費意願的預期，可望扭轉客戶下半年下單保守心態。

威宏今年第 1 季稅後虧損 2505 萬元，每股虧損為 0.5 元。