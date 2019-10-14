威宏上市以來首度市場籌資 擬募集5億元資金

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 正式向金管會送件，申報辦理 1 億元股本現金增資案，擬募集 5 億元資金，這是威宏 - KY 2016 年在台上市以來，首度辦理市場籌資案，由永豐金證券主辦承銷。

成宏 - KY 今年前 8 月營收 44.23 億元，年增 12.04%，面對美中貿易戰的發展，威宏配合客戶需求，保持東南亞出貨彈性，並新增行李箱客戶，將於第 4 季開始貢獻營收，且威宏 - KY 泰國廠第 4 季啟動擴廠計畫，規劃新增 3 條行李箱與商務包產線，將在明年完成並投產。

威宏度過生產基地轉移低潮，布局東南亞產線效益在今年完全顯現，上半年營收、獲利大幅拉升，惟美中貿易戰的發展難料，整體市場來看，全球消費市場出現觀望，下游客戶對市場前景看法不一，訂單的掌握度稍低；不過，公司除了產能規劃外，增加旅行箱及商務包產品，有效擴張營運業務，拉高營收表現之外，也做到分散風險、消除淡旺季落差。

威宏今年第 3 季新增美國行李箱客戶 AWAY ，8 月已正式量產，第 4 季陸續增加新訂單，是未來主力客戶之一，AWAY 的訂單出貨，預計第 4 季起開始貢獻營收，公司以往面臨的傳統淡季效應料將淡化，甚或接近旺季水準。

目前美中貿易戰持續，因公司產品定位在輕奢品，售價上有轉嫁能力，並能因應客戶需求從東南亞出貨，目前公司於柬埔寨廠的 28 條產線呈現飽和，將藉由提高生產良率與學習曲線增加產能。

威宏高度客製化與提供客戶多樣產品選擇的優勢，與客戶維持密切的合作關係，客戶涵蓋全球各大知名品牌，包括 KIPLING、TUMI、TOUS、LONGCHAMP 等。