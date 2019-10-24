〈誠美材退昆山增資〉放棄昆山奇美增資案 將引弘灣資本入股取得25%股權

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月24號20點39分

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (24) 日發布重大訊息表示，經董事會決議，昆山奇美增資案將引進外部策略性投資人弘灣資本，以 1.14 億美元 (約人民幣 8 億元、新台幣 34.8 億元) 取得昆山奇美 25.85% 股權，誠美材發言人陳文進表示，誠美材放棄參與昆山奇美現金增資案，但仍為最大股東，增資案後持股比例達 33.47%。

陳文進表示，因整體客觀環境因素嚴峻改變，公司於 7 月 26 日與全體債權銀行進入債務協商作業，根據目前整體狀況評估，決議放棄參與昆山奇美原股東現金增資案。

陳文進進一步表示，昆山奇美增資案主要用於建置第 2 條 2.5 米幅寬新產線，及日東電工授權金，預計增資 1.425 億美元 (約人民幣 10 億元、新台幣 43 億元)。

本次增資案將引進外部策略性投資人弘灣資本以奇美輝盛等其他轉投資事業，以 1.14 億美元 (約人民幣 8 億元、新台幣 34.8 億元) 取得股權，而昆山奇美原股東浙江任遠也將增資 0.285 億美元 (約人民幣 2 億元、新台幣 8.7 億元)，增資案預計 11 月 30 日前完成。

增資案完成後，昆山奇美股權分配，誠美材從 49.5% 降為 33.47%，仍為最大股東，亭林 (昆山) 智能製造股權從 48% 降為 32.45%，浙江任遠則由 2.5% 增加為 8.23%，而新引進的弘灣資本旗下奇美輝盛則將取得 25.85% 股權。

誠美材也經證交所同意將於明 10 月 25 日起將回復交易。