〈圓剛法說〉拓策略性合作夥伴 AI專案比重明年可望突破1成

圓剛 (2417-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，展望未來，圓剛表示，現階段產品仍以遊戲擷取為主，預期直播、AI 專案將成為未來發展主力，加上策略性合作夥伴加入後，AI 專案明年可望成長 2-3 倍，法人也預期，AI 專案營收占比明年將從今年 4% 成長到 10%。

圓剛表示，目前 AI 專案營收比重達 4%，年增 2 個百分點，未來引入策略性合作夥伴後，比重將進一步提升，目前已有日本客戶，推出智慧零售相關應用產品，且已小量出貨。

圓剛表示，瞄準未來 AI 市場，將在既有硬體基礎上，尋找 AI 軟體公司、教育業者、晶片廠商，建立策略性合作關係，目前已與輝達 NVIDIA 合作開發 Edge AI，未來將瞄準智慧交通、教育、醫療等應用，各地都有專案洽談中，除了在日本攜手夥伴開發智慧零售應用，台灣、中國則與策略性夥伴瞄準智慧交通、安控應用。

另一方面，圓剛表示，正積極開發整合性 APP，預期明年第 2 季上線，將整合所有圓剛軟硬體產品，雖已有單一賣斷式 APP 產品，預期未來新 APP 上線後，將評估採用訂閱式收費，增加訂閱收入。

累計至今年第 3 季產品圓剛營收比重，遊戲擷取占比達 54%、年減 3 個百分點，一般直播應用 15%、年減 1 個百分點，企業教育應用 27%、AI 專案 4%，皆年增 2 個百分點。