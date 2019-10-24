〈工研院產業研討會〉今年國內特用化學品產值估年減0.7% 循環經濟將成未來轉機

工研院產科國際所 (IEK) 今 (24) 日指出，受到美中貿易戰影響，特用化學品需求與報價同步下滑，估今年國內特用化學品產值約 2020 億元，年減 0.7%，但隨著全球對塑膠產品需求朝循環經濟發展，將為特用化學品帶來綠色轉變，成為產業升級轉型的機會與挑戰。

根據 IEK 報告指出，2014 至 2018 年間，台灣特用化學品產業年產值變化不大，隨著國際原油價格變化，在新台幣 1806 至 2066 億元間上下波動。

若從多數特用化學品售價來看，IEK 指出，2014 至 2016 年間，特用化學品大多受國際原油價格大幅滑落衝擊而降價，導致 2015 與 2016 年，台灣特用化學品銷售量雖未顯著衰退，產值卻分別較前一年衰退約 5.9% 與 7.1%，不過，我國多數上市櫃特用化學品公司在這 2 年間，營運仍維持獲利。

IEK 表示，2016 年下半年起，國際原油價格受產油國凍產，及主要用油國需求回溫影響，油市供需日趨平衡，油價不再持續下探，油價下滑導致台灣特用化學品產值衰退的現象也逐漸消失，並於 2017 年終結衰退，重返成長。

IEK 指出，2018 年受到全球需求提升，及 OPEC 與減產盟國並未大舉增產下，供需趨緊，帶動國際原油價格上揚，且國內特化廠聯成 (1313-TW) 也擴大可塑劑產能，帶動特化產品產量提升，使 2018 年我國特用化學品產值回升至 2034 億元水準。

不過，IEK 預期，在美中貿易戰影響下，降低全球原油及特用化學品需求，特用化學品報價、需求同步下滑，特用化學品廠產量也減少，預估今年台灣特用化學品產值約為 2020 億元，年減 0.7%。

展望未來，IEK 認為，全球強化對一次性塑膠產品的限用及提升塑膠產品回收率，帶動塑膠產品朝循環經濟發展，各種塑膠回收技術、設計與應用，將為特用化學品帶來綠色轉變，看好將成為台灣特用化學品產業升級轉型的機會與挑戰。